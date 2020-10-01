Google Chrome'da kayıtlı şifreler nasıl görüntülenir?

Google Chrome'da kayıtlı tüm şifrelerinizi nasıl tek tek görüntüleyebileceğinizi anlattık. İşte Chrome kayıtlı şifre gösterme yöntemi.

Dünyanın en çok tercih edilen web tarayıcılarından olan Google Chrome, unutulan şifreler için oldukça pratik bir yöntem sunuyor.

Eğer Google hesabınızla Chrome'a giriş yaptıysanız, web sitelerine girdiğiniz şifreleri otomatik olarak kaydedebilirsiniz.

Peki herhangi bir hesabınızın şifresini unuttuğunuzda ne yapmanız gerekir? Bu konuda Google Chrome'un kayıtlı şifreler özelliğini kullanarak, tüm hesap şifrelerinizi öğrenebilirsiniz.

GOOGLE CHROME'DA KAYITLI ŞİFRELER NASIL ÖĞRENİLİR?

1- Öncelikle Google Chrome'u açın ve sağ üstteki menüden Ayarlar seçeneğine tıklayın. Ardından çıkan ekranda "Otomatik doldurma" başlığı altında "Şifreler" seçeneğini göreceksiniz.

2- "Şifreler" seçeneğine tıkladıktan sonra, karşınıza kayıtlı tüm hesap şifrelerinizin olduğu bir ekran gelecek. (Bu kısımdaki "Şifreleri kontrol et" kısmında, kaç şifrenizin daha önce veri ihlali ile sızdırıldığını görebilirsiniz. Bu kısımda yer alan şifreleri kesinlikle değiştirmenizi öneriyoruz.)

Kayıtlı şifrelerinizi görmek için,istediğiniz hesabın sağ tarafındaki "göz" simgesine tıklayın.

3- Daha sonra güvenliğiniz için, kullandığınız Google hesabınızın şifresini veya Windows parolanızı girin.

3- Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra, kayıtlı şifreniz karşınıza çıkacak. Artık unuttuğunuz şifrenizle yeniden hesabınıza giriş yapabilirsiniz.