Google Chrome'da yapay zeka devri: 3 yeni özellik yolda Google, yeni gerçekleştireceği bir güncelleme ile Chrome tarayıcısına 3 yeni yapay zeka özelliği ekleyecek.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Chrome'a 3 yeni yapay zeka özelliği geliyor

Google, yakında piyasaya sürülecek olan "Chrome M121" sürümüyle tarayıcı deneyimini daha kullanıcı dostu hale getiren yeni yapay zeka özellikleri ekleyecek.

Bu yenilikler arasında, sekme yönetimini kolaylaştıran bir düzenleyici, metin hazırlama işlemlerinde destek sağlayan bir yazma yardımcısı ve kullanıcıların çizimlerini ve tema ayarlarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyan bir özellik bulunuyor.

Bu gelişmiş özellikleri kullanabilmek için, kullanıcılar Chrome'daki üç noktalı menüye gidip Ayarlar bölümündeki "Deneysel Yapay Zeka" seçeneğini aktif etmeleri gerekecek.

Sekme düzenleyici

Chrome'un yeni Sekme Düzenleyici yapay zeka özelliği, tarayıcı pencerenizde açık olan sekmeleri kategorize etme ve gruplama önerileri sunacak.

Eğer aynı konuda çok sayıda sekmeniz varsa, bu özellik oldukça işinize yarayabilir.

Yapay zeka destekli "Benzer Sekmeleri Düzenle" seçeneğini kullandığınızda, açık olan tüm sayfalarınızı ilgili konularına göre otomatik olarak gruplayacak.

Mesela, tüm alışverişle ilgili sekmeler bir araya getirilecek ve yapay zeka bu gruplamalar için önerilen isimler sunacak. Bu sayede sekme yönetiminiz daha düzenli ve verimli hale gelecek.

Metin yazma seçeneği

Google Chrome'un yeni metin destek özelliği, kullanıcıların çeşitli metin taslakları oluşturmasına katkıda bulunacak.

Bu özellik, kullanıcıların Google incelemelerinden sosyal medya gönderilerine kadar her türlü yazıyı hazırlamalarına yardımcı olacak.

Bu işlevi etkinleştirmek için, Chrome'un cümlelerinizi tamamlamasına veya yazınıza devam etmek üzere önerilerde bulunmasına izin vermeniz gerekecek.

Bunun için "Yazmama yardım et" seçeneğini aktif hale getirmeniz yeterli olacak. Bu sayede yazma süreciniz daha hızlı ve etkili hale gelecek. Özellikle yaratıcı fikirler bulmakta zorlandığınız zamanlarda yapay zekanın önerilerinden faydalanabilirsiniz.

Tema özelleştirme

Chrome'un yeni güncellemesiyle, kullanıcılar web tarayıcılarının görsel tasarımını kişiselleştirebilecekler.

Bu özellik, Google'ın Pixel telefonları için geliştirdiği yapay zeka destekli duvar kağıtları özelliğinin bir genişlemesi olarak görülüyor.

Bu özelleştirmeyi yapabilmek için, kullanıcıların yan panelde bulunan "Chrome'u Özelleştir" düğmesine tıklamaları ve yapay zekaya kendilerine özel bir tema oluşturması talimatını vermeleri gerekiyor.