Google Chrome'daki güvenlik açığı güncelleme ile giderildi

Google Chrome'un en son güncellemesi, en kısa sürede yüklemeniz gereken bir güvenlik düzeltmesi içeriyor.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor.

Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.

Yeni güncelleme yayınlandı

Arama devi Google, Chrome tarayıcısı için acil bir güncelleme yayınladı. Windows, Mac ve Linux'taki Chrome kullanıcılarının, kendilerini bilgisayar korsanlarının aktif olarak istismar ettiği ciddi bir güvenlik açığından korumak için bu güncellemeyi yüklemesi gerekiyor. Şirket, hatanın ne olduğu hakkında henüz çok fazla bilgi yayınlamadı.

Chrome kullanıcılarının güncellemeyi etkinleştirmek için tarayıcıyı yeniden başlatması gerekir. Bu, Chrome'u Windows, Mac ve Linux için 105.0.5195.102 sürümüne güncelleyecektir.

Chrome belirli aralıklarla otomatik güncellemeler yayınlıyor. Ancak kullanıcıların, birkaç güvenlik güncellemesinin birden geldiği bu periyotları beklemesine gerek yok.

Siz de Google Chrome > Ayarlar > Chrome hakkında yolunu izleyerek mevcut sürüm numaranızı kontrol edebilir ve buradan tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz.