Google Chrome'un beklenen özelliği Android'e geldi

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Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un Android sürümüne önemli bir özellik ekledi: Açık Sekmelerde Arama.

Bu özellik sayesinde, mobil cihazlarınızda da açık sekmeler arasında kolayca arama yapabilirsiniz.

NASIL ÇALIŞIYOR

Chrome'un yeni güncellemesiyle birlikte, açık sekmeler sayfasının üst kısmına bir arama çubuğu eklendi.

Bu çubuk üzerinden, açık sekmelerinizde hızlı ve kolay bir şekilde arama yapabilirsiniz.

Arama özelliği sadece açık sekmelerle sınırlı değil. Aynı zamanda tarayıcı geçmişi, kayıtlı favoriler ve web üzerinden ilgili sonuçları da listeliyor.

GİZLİ MOD DESTEĞİ

Yeni arama özelliği, gizli modda da kullanılabiliyor. Bu sayede, gizli sekmeler arasında da doğrudan arama yapabilirsiniz.

Yeni arama özelliği, Chrome'un 133. sürümü ile birlikte kullanıma sunuldu. Güncelleme, tüm kullanıcılara aşamalı olarak dağıtılıyor.

Henüz arama çubuğunu görmüyorsanız, Chrome'u kapatıp yeniden açarak güncellemenin aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.