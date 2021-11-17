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    Google Chrome'un hızını artıran güncelleme yayınlandı

    Google, Chrome tarayıcısı için yeni güncellemeyi yayınladı. Önbellek özelliğiyle gelen güncelleme, tarayıcının bazı bölümlerini hızlandırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 17:54
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    Google Chrome'un hızını artıran güncelleme yayınlandı

    Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

    Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

    YENİ GÜNCELLEME YAYINLANDI

    Söz verdiği gibi Google, Chrome tarayıcısı için dört haftalık bir güncelleme döngüsü gerçekleştiriyor. En son yayınlanan Chrome 96 güncellemesi ise birkaç hız artışı ile birlikte geliyor.

    chrome

    Chrome 96, masaüstü kullanıcıları için "ileri ve geri" önbelek özelliğiyle geliyor. Bu özellik, son zamanlarda gezindiğiniz sayfaları önbelleğe alarak, Chrome'un geri ve ileri düğmelerini kullandığınızda sayfaların anında yüklenmesini sağlıyor.

    Google, önbellekte depolanan sayfaların herhangi bir javascript çalıştırmadığını, bu nedenle dizüstü bilgisayarınızın pil ömrü üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını söylüyor.

    Öte yandan, söz konusu özelliğin bir yıldır Chrome Android sürümünde bulunduğunu belirtelim.

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