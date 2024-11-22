Google, Chrome'un satılmasını isteyen ABD'ye karşı çıktı

Haber Merkezi

Google, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) şirketin arama motoru tekelini kırmak için sunduğu önerilere yanıt verdi.

Google, DOJ'nin Chrome tarayıcısının satışı ve Android işletim sistemine kısıtlamalar getirilmesi gibi önerilerinin kullanıcıları olumsuz etkileyeceğini savundu.

Google'ın Baş Hukuk Sorumlusu Kent Walker, bir blog yazısında DOJ'nin önerilerinin gizlilik korumalarını zayıflatabileceğini, Google ürünlerinin kalitesini düşürebileceğini ve şirketi teknolojisi hakkında hassas bilgileri ifşa etmeye zorlayabileceğini iddia etti.

Walker ayrıca, bu değişikliklerin Amerika'nın teknoloji alanındaki küresel liderliğini engelleyebileceği endişesini dile getirdi.

ADALET BAKANLIĞI NE İSTİYOR

DOJ, Google'ın arama pazarındaki tekel konumunu kötüye kullandığına inanıyor ve bu endişeleri gidermek için bazı önemli değişiklikler öneriyor.

Bu öneriler arasında Chrome tarayıcısının satışı ve Android işletim sisteminin arama motoruyla nasıl çalıştığı konusunda kısıtlamalar yer alıyor.

Bu durum, yaklaşık 25 yıl önce Microsoft'un Windows işletim sistemiyle yaşadığı antitröst davasını akıllara getiriyor. O dönemde bir yargıç, Microsoft'u bölmeye karar vermiş, ancak bu karar daha sonra bozulmuştu.

Yargıç, nihai kararı verecek ve Google aleyhine bir karar çıkması durumunda Google'ın itiraz etme hakkı bulunuyor. Ayrıca, yeni gelen yönetimin antitröst meselelerinde farklı bir duruş sergileme olasılığı da var.