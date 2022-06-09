Google Cloud, Pi sayısının 100 trilyonuncu rakamını hesapladı

Pi sayısında yeni bir hesaplama rekoru kırıldı. 158 gün süren hesaplamaların ardından Google Cloud, virgülden sonraki 100 trilyonuncu rakamı buldu.

Son zamanlarda teknolojinin oldukça gelişmesiyle Pi sayısında yeni rekorlar kırılmaya başlandı. 2019'da Google Cloud, binlerce yıl önce keşfedilen irrasyonel sayı olan Pi'nin 31,4 trilyonuncu basamağını hesaplamıştı ve dünya rekoru kırmıştı.

2021'de ise Grisons Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilim insanları, rakamın üzerine 31,4 trilyon basamak daha eklediklerini ve toplamı 62,8 trilyon ondalık basamağını hesapladıklarını açıkladı.

Yeni rekor yine Google'ın

Google Cloud'da çalışan bir ekip tarafından geliştirilen algoritma, Pi sayısının virgülden sonraki 100 trilyonuncu basamağını hesaplayarak yeniden rekor kırdı.

Google'ın hesaplaması tam olarak 157 gün 23 saat 31 dakika ve 7.6 saniye sürdü sürdü. Bu süre size uzun gibi gelebilir, ancak aynı ekibin 2019 yılındaki 31.4 trilyonluk rekoru 121 gün sürmüştü.

Hesaplama boyunca 82 bin terabayttan fazla veri işlendi ve Pi sayısının 100. trilyonuncu rakamı 0 olarak bulundu.

Eğer araştırmacılar, buldukları sayıyı yazıcıdan çıkarmak isterse 240 milyardan fazla A4 kağıdına ihtiyaç duyacak.

Google Cloud'dan yapılan basın açıklamasında, "Bu başarı, Google Cloud alt yapısının her yıl ne kadar daha hızlı hale geldiğinin bir kanıtıdır." denildi.

Google Cloud, şimdi başarısını doğrulamak için Guinness Rekorlar Kitabı ekibiyle çalışmalar yürütüyor.

100 trilyonuncu basamağı keşfedilen Pi sayısının son 100 rakamı ise şu şekilde:

4658718895 1242883556 4671544483 9873493812 1206904813 2656719174 5255431487 2142102057 7077336434 3095295560.