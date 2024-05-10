Google devri bitiyor mu? ChatGPT destekli yeni arama motoru geliyor

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, son zamanlarda internette büyük bir popülerlik kazandı.
Gerçekçi ve tutarlı sohbetler oluşturabilen ChatGPT, birçok kullanıcı tarafından Google Arama'dan daha kullanışlı ve bilgilendirici olarak nitelendirildi.
Google'ın en büyük rakibi olabilir
Bu başarının ardından OpenAI, ChatGPT'nin temelini oluşturan yapay zeka teknolojisini kullanarak Google'a rakip olacak bir arama motoru geliştirmeye başladı.
Şirket, yapay zeka destekli arama motorunu 13 Mayıs Pazartesi günü duyurmayı planlıyor ve Google ile rekabeti kızıştırıyor.
OpenAI'nin yeni arama motoru, ChatGPT ürününün bir uzantısı olacak ve ChatGPT'nin webden doğrudan bilgi tarayıp çekmesini ve alıntılar içermesini sağlayacak.
The Information tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre OpenAI, muhtemelen Microsoft'un Bing arama altyapısını temel alacak.
Google'ın tahtı sallanır mı
Google'ın karşısına şu ana kadar ciddi bir rakip çıkmadı. Ancak, son yıllarda yapay zeka teknolojilerinin oldukça gelişmesi, bu durumu değiştirebilir.
Özellikle ChatGPT gibi sohbet botları, kullanıcıların her sorusuna yanıt verebiliyor. Bu da gelecekte arama motorlarına olan ilginin azalabileceğini gösteriyor.
Google, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik ve SEO'yu kullanan düşük kaliteli web siteleri nedeniyle son yıllarda düşük kaliteli sonuçlar gösteriyor ve bu nedenle eleştiriliyor.
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