Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu OpenAI, ChatGPT için varsayılan arama deneyimi olarak Bing'i kullanmaya başladı.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ChatGPT’nin Bing tarayıcısına entegrasyonunun ardından yeni bir adım daha atıldı. Buna göre OpenAI, ChatGPT için varsayılan arama deneyimi olarak Bing'i kullanmaya başladı.

Android ve iOS kullanıcılarına açıldı

OpenAI şirketi, yapay zeka destekli sohbet robotunun ücretli sürümü olan ChatGPT Plus abonelerinin artık ChatGPT uygulamasında "Tarama" adlı yeni bir özelliği kullanarak Bing üzerinden arama sağlayabileceğini duyurdu.

Uygulama ayarlarının yeni özellikler bölümüne gidildiğinde model değiştiricide GPT-4 seçildikten sonra Bing ile tarama seçeneği seçilerek etkinleştirilebilen özelllik, hem iOS hem de Android ChatGPT uygulamalarında kullanılabiliyor.