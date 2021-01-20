Google, Donald Trump'ın YouTube yasağını uzattı

Donald Trump’ı bir haftalığına YouTube’da yasaklayan Google, süreyi bir hafta daha uzattığını açıkladı.

ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre binası baskınının ardından, Donald Trump'ın sosyal medya hesapları, 'şiddeti kışkırttığı' gerekçesiyle askıya alınmıştı.

Facebook ve Twitter'ın ardından harekete geçen Google da Trump'ın YouTube hesabını, bir hafta süreyle askıya aldığını duyurmuştu.

GOOGLE YASAĞI UZATTI

Trump’ın YouTube hesabına yasak getiren Google, 1 hafta ile sınırladığı yasağı bir hafta daha uzatma kararı aldı.

Karar sonrası YouTube hesabına erişim sürerken, Trump’ın kanalına yeni video yüklemesi engelleniyor. Şu anda Trump'ın YouTube kanalında 2.77 milyon abone bulunuyor.

Öte yandan Trump'ın Facebook ve Instagram resmi hesapları, geçtiğimiz günlerde yeniden kullanıma açılmıştı.

Bir başka sosyal medya platformu Snapchat ise Trump'ın hesabını bir süreliğine askıya alıp, daha sonra da kalıcı olarak kapatmıştı.