Google Duo ve Meet tek bir uygulamada birleşiyor

Google Duo ve Meet tek bir uygulamada birleşiyor

Google'ın popüler video görüşme uygulaması Duo ile Meet, güçlerini birleştirerek tek bir uygulama haline gelecek.

Son yıllarda görüntülü görüşme uygulamalarını sıkça kullanıyoruz. Facebook ve WhatsApp başta olmak üzere birçok platform bu özelliği destekliyor. Ancak Google, hizmete sunduğu Google Duo uygulaması ile bu hizmeti bir adım öne taşımayı başarmıştı.

İlk olarak 18 Mayıs 2016 yılında açıklanan Google Duo, 16 Ağustos 2016 yılında kullanıma sunuldu. İlk başlarda marketlerden indiirlebilen uygulama, artık android işletim sistemlerine varsayılan olarak yüklü halde geliyor.

Googl Duo ve Google Meet birleşiyor

Google'ın Meet ve Duo olmak üzere iki farklı görüntülü görüşme uygulaması bulunuyor. Zaman içerisinde iki uygulamanın da birbirine benzemesiyle harekete geçen Google, Duo servisi ile Meet'i birleştirme kararı aldı.

İki uygulamanın birleşimiyle oluşacak yeni platform, her iki platformun da özelliklerini aynı şekilde taşıyacak ve "Meet" ismini alacak. Kısacası artık Google Duo uygulaması Meet'e transfer olacak.

İki hizmetin bir araya gelmesiyle birlikte Google Duo mobil uygulaması, bir güncelleme alarak tüm Meet özelliklerini barındırmaya başlayacak. Bu yılın ilerleyen günlerinde de uygulamanın ismi Google Meet olarak değiştirilecek.

Birçok uygulamaya rakip olacak

Google’ın iki hizmetini birleştirmesiyle birlikte şirket, Apple’ın görüntülü konuşma hizmeti FaceTime, çoklu görüşme ve toplantı platformu Zoom ve WhatsApp’a sadece tek uygulamayla rakip olacak.

Google'a yakın kaynaklar, söz konusu birleşmenin bu yıl içinde gerçekleşeceğini söylüyor.