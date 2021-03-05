Google, duyma yetisini artıracak gizli bir proje yürütüyor

Google'ın üst kuruluşu Alphabet'in, insanların duyma yetisini insanüstü seviyelere çıkarmak için gizli bir projeye başladığı söyleniyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in bünyesinde faaliyet gösteren ve giyilebilir ürünler tasarlayan X laboratuvarı, şimdilerde sıra dışı bir proje üzerinde çalışıyor.

Gelen bilgilere göre şirket, Wolverine adı verilen projeyle insan duyusunu etkileyecek bir çalışmaya imza atacak. Bu çalışma sayesinde, duyma yetisini güçlendirecek bir cihaz üretilecek.

DUYMA YETİSİ ÜST DÜZEYE ÇIKACAK

Yeni sızdırılan bilgilere göre, kulağın içine girecek cihazla duyma duyusunun yeterliliği üst düzeylere çıkacak.

Bu sayede Wolverine kulaklıkla, kalabalık içerisinde birinin sesine odaklanmak mümkün olacak.



Çalışma ekibinin şu anda dış sesleri izole etme aşamasında olduğu belirtildi. Ayrıca Alphabet, Starkey Hearing Technologies" ve "Eargo" gibi benzer alanlarda çalışan şirketlerden bazı çalışanları da bu proje için bünyesine kattı.

Proje ile ilgili önümüzdeki aylarda daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.











