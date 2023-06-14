Google duyurdu! Yapay zeka özelliği Gmail'e geldi Google'ın Gmail'e getirdiği "yazmama yardım et" özelliği artık iOS ve Android telefonlar üzerinden kullanılabilecek.

Son zamanlarda ChatGPT'nin popüler olması ile birlikte, yapay zeka destekli metin uygulamalarına ilgi oldukça arttı.

Google'ın Gmail'e getirdiği "yazmama yardım et" özelliği, artık iOS ve Android telefonlar üzerinden kullanılabilecek.

Böylelikle yapay zeka yardımıyla e-posta oluşturmak sadece birkaç saniye alacak. Peki bu özellik nasıl kullanılıyor? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım.

"Yazmama yardım et" özelliği nedir

Yeni özellik sayesinde, e-posta hazırlarken yapay zekadan destek alınabilecek ve hazır metinler saniyeler içinde taslak olarak önünüze gelecek. Kullanıcılar da bu metinleri diledikleri gibi detaylandırabilecek.

Bilgisayarda olduğu gibi e-posta oluşturmaya girdiğiniz zaman sağ alt köşede "Yazmama Yardım Et" seçeneği bulunuyor.

Buraya oluşturmasını istediğiniz metin hakkında bilgi sağlayarak komut veriyorsunuz. Ardından oluştur dediğinizde, yapay zeka size belirttiğiniz konu dahilinde birkaç saniye içerisinde hazır bir metin oluşturuyor.