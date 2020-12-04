Google Fiber, ABD'nin iki şehrine 2 gigabit internet hizmeti verecek

Google'ın yüksek hızlı internet hizmeti Google Fiber, 2 gigabit hıza kadar çıkabilen internet hizmetini, ABD'nin iki şehrinde kullanıma sunacak.

Google'ın 2010 yılında piyasaya sürdüğü fiber optik tabanlı geniş bant internet hizmeti olan Google Fiber, şu anda ABD genelinde 18 şehirde herhangi bir kullanım kotası veya taahhüt şartı olmadan kullanılabiliyor.

Google Fiber, şu anda abonelerine 1 gigabite kadar yüksek hızlar sunabiliyor. Ancak şirket, eylül ayından bu yana 2 gigabit paketini bazı şehirlerde test ediyor.

2 ŞEHİRDE KULLANILABİLECEK

Söz konusu testleri tamamladığını duyuran Google, 2 gigabit paketini ABD'nin Nashville ve Huntsville kentlerindeki kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

GOOGLE FIBER FİYATLARI

Google Fiber fiyatları bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ancak çoğu Google Fiber müşterisi, 100 megabit internet paketi için aylık yaklaşık 50 dolar, 1000 megabit (1 gigabit) internet paketi için ise aylık 70 dolar ödüyor.

Şu anda zaten ABD'nin 18 şehrinde Google Fiber hizmeti kullanılıyor. Ancak 2 gigabit hızlara kadar çıkan paket, önümüzdeki günlerde Nashville ve Huntsville şehirlerinde kullanılabilecek.

2 gigabite kadar indirme ve 1 gigabite kadar yükleme hızına sahip Google Fiber paketi, kullanıcılara 100 dolardan sunulacak.

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