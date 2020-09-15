Google fiber nedir

Google Fiber, Google'ın şu anda ABD genelinde 18 şehirde kulllanıma sunduğu yüksek hızlı geniş bant internet hizmetidir.

Google Fiber, Google'ın 2010 yılında piyasaya sürdüğü fiber optik tabanlı geniş bant internet hizmetidir.

Google'ın, kullanıcılara oldukça yüksek hızlı internet sağlamak için hayata geçirdiği Google Fiber projesi, kullanıcılara 2 gigabite kadar yüksek hızlar sunmayı amaçlıyor.

Google Fiber'in ilk yayınladığı yıllarda ABD'nin bütün şehirlerinde kullanılacağını açıklayan Google, 2016 yılında hizmeti genişletmeyi duraklattı.

Şu anda ABD genelinde 18 şehirde kullanıma sunulan Google Fiber'de, herhangi bir kullanım kotası veya taahhüt şartı bulunmuyor.

GOOGLE FIBER NELER SUNUYOR?

Google Fiber, şu anda abonelerine 1 gigabite kadar yüksek hızlar sunabiliyor. Ancak şirket, gelecek aydan itibaren 2 gigabit paketinin testlerine başlayacağını açıkladı.

Çoğu geniş bant internet hizmeti gibi, Google Fiber de paylaşılan bir internet hizmetidir. Yani hızınız, komşularınızın aynı anda ne kadar veri kullandığına bağlı olarak değişebilir.

Ancak Google Fiber'in sunduğu bant genişliği o kadar yüksektir ki herhangi bir abonenin diğer abonelerin hızlarını etkilemesi neredeyse imkansız.

GOOGLE FIBER FİYATLARI

Google Fiber fiyatları bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Ancak çoğu Google Fiber müşterisi, 100 megabit internet paketi için aylık yaklaşık 50 dolar, 1000 megabit (1 gigabit) internet paketi için ise aylık 70 dolar ödüyor.

Şu anda zaten ABD'nin 18 şehrinde Google Fiber hizmeti kullanılıyor. Ancak 2 gigabit hızlara kadar çıkan paket, önümüzdeki aydan itibaren Nashville ve Huntsville şehirlerinde test edilecek.

Test sürecinin ardından, bu yılın ilerleyen günlerinde bu iki şehirdeki tüm kullanıcılar, 2 gigabit paketi kullanmaya başlayabilecek.

2 gigabite kadar indirme ve 1 gigabite kadar yükleme hızına sahip Google Fiber paketi, kullanıcılara 100 dolardan sunulacak.