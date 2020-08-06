Google, gelecek yıl katlanabilir telefon satışa çıkaracak

Sızdırılan bilgilere göre Google, gelecek yıl Pixel serisine ait yeni bir katlanabilir telefon satışa çıkarmak için çalışıyor.

Son zamanlarda bir hayli gündemi meşgul eden katlanabilir akıllı telefonlar henüz bekleneni verebilmiş değil. Özellikle Samsung'un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile gelen sorunlar, kullanıcıların kafasını karıştırmıştı.

Samsung, daha sonra söz konusu sorunları gidermiş ye yeni katlanabilir modeller satışa çıkarmıştı. Ancak bu telefonların oldukça pahalı olması, tüketicileri hala uzak tutmaya devam ediyor.

KATLANABİLİR TELEFON SIRASI GOOGLE'DA

Piyasaya sürdüğü Pixel akıllı telefonlarıyla bilinen Google, katlanabilir telefon pazarına girmeye hazırlanıyor.

Sızdırılan yeni raporlara göre ABD'li şirket, Pixel serisi ilk katlanabilir telefonunu 2021'in son çeyreğinde satışa çıkaracak.

Sızdırılan Google belgelerinde kod adı "Passport" olan cihazın açıkça "katlanabilir ekranlı" olduğu vurgulanıyor.

Belgede, katlanabilir Pixel modelinin yanı sıra 2021 2.çeyrek tarihli Pixel 5A ve 2021 4. çeyrek tarihli "Raven" ve "Oriole" kod adına sahip iki modelden daha bahsediliyor.

Analistlere göre bu telefonların Google Pixel 6 modelleri olması oldukça muhtemel.





GOOGLE DAHA ÖNCE SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Google'ın, katlanabilir bir Pixel cihaz üzerinde çalışması aslında hiç sürpriz değil. Şirket, geçtiğimiz yıl düzenlediği yıllık I / O geliştiriciciler konferansından önce böyle bir prototip üzerinde çalıştığını zaten doğrulamıştı.

Ayrıca Google Pixel'in geliştirme lideri Mario Queiroz, şirketin katlanabilir telefon modelleri için uzun süredir çalıştığını ifade etmişti.