Google Gemini, video oluşturma özelliğine kavuştu

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, yapay zeka destekli video oluşturma teknolojilerindeki iddiasını güçlendirdi.

Şirket, son teknoloji ürünü video üretim modeli Veo 2'yi, premium yapay zeka abonelik hizmeti olan Gemini Advanced kullanıcılarının erişimine açtı.

Bu hamle, OpenAI'nin ses getiren Sora video üretim platformuna karşı stratejik bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

GEMİNİ ADVANCED ABONELERİ VEO 2'YE ERİŞEBİLİYOR

Salı gününden itibaren, Gemini Advanced aboneleri, Google'ın Gemini uygulamalarındaki model seçim menüsü üzerinden Veo 2'yi kullanmaya başlayabilecekler.

Bu entegrasyon sayesinde, kullanıcılar artık sadece metin komutları vererek kısa ve etkileyici video klipler oluşturabilecekler.

Gemini Advanced kullanıcıları, Veo 2 ile 720p çözünürlüğünde ve 16:9 en boy oranına sahip, 8 saniyelik kısa video klipler oluşturabiliyorlar.

Oluşturulan bu videolar, Gemini'nin "paylaş" butonu aracılığıyla popüler platformlar olan TikTok ve YouTube gibi mecralarda kolayca paylaşılabiliyor.

Ayrıca, kullanıcılar Veo 2 ile ürettikleri bu videoları, Google'ın kendi geliştirdiği filigran teknolojisi olan SynthID ile işaretlenmiş MP4 dosyaları olarak indirebiliyor.