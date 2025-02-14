Google, gençlerin yanlış yaş bilgisi vermesini yapay zeka ile engelleyecek

Haber Merkezi

Google, gençlerin çevrimiçi güvenliğini sağlamak ve yaşlarına uygun içeriklere erişmelerini sağlamak amacıyla yeni önlemler alıyor.

Şirket, yaş doğrulama konusunda daha etkili bir yöntem geliştirmek için makine öğrenimi teknolojisini kullanmaya başlıyor.

MAKİNE ÖĞRENİMİYLE YAŞ TAHMİNİ

Google, bir kullanıcının 18 yaşın altında olup olmadığını tahmin etmek için makine öğrenimi tabanlı bir model geliştiriyor.

Bu model, kullanıcıların yaşlarını daha doğru bir şekilde belirleyerek, yaşa uygun içerik ve deneyimler sunulmasını sağlayacak.

ABD'DE TEST EDİLECEK

Yeni makine öğrenimi modeli, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde test edilecek. Google, modelin başarısına bağlı olarak daha sonra diğer ülkelere de yaygınlaştırmayı planlıyor.

Google, halihazırda gençlerin güvenliği için çeşitli önlemler uyguluyor. Bunlar arasında Güvenli Arama Filtresi, hassas reklamların kısıtlanması, YouTube ve Play Store'da yaşa bağlı içerik sınırlamaları ve YouTube'da gençlerin refahını koruma önlemleri yer alıyor.

Google ayrıca, Google Mesajlar uygulamasında hassas içerik uyarısı özelliği sunacağını duyurdu. Bu özellik, yetişkinler için isteğe bağlı olacak, ancak çocuklar ve gençler için zorunlu olacak.