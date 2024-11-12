Google, gerçek zamanlı yapay zekayı iPhone'lara getiriyor

Haber Merkezi

Google, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, şimdi de popüler yapay zeka platformu Gemini'yi iPhone kullanıcıları için bağımsız bir uygulama olarak test etmeye başladı.

"Google Gemini" adlı uygulama, App Store'da Filipinler'deki bazı kullanıcılar tarafından görüldü.

Uygulama, Google'ın yapay zekasına erişmek için daha hızlı ve kolay bir yol sunuyor. Daha önce iOS kullanıcıları, Gemini'ye Google uygulaması üzerinden erişebiliyordu.

Ancak yeni uygulama ile Gemini, iPhone ana ekranında yer alan bir simgeye dokunarak doğrudan kullanılabiliyor.

GEMINI LIVE İLE GERÇEK ZAMANLI YAPAY ZEKA

Google Gemini uygulaması, sadece mevcut özelliklerin bir kopyası değil. Uygulama, "Gemini Live" adlı yeni bir özellik de içeriyor.

Gemini Live, kullanıcıların çoklu görev yaparken bile gerçek zamanlı olarak yapay zeka ile etkileşim kurmasını sağlıyor.

Kullanıcılar, diğer uygulamalarda gezinirken bile sesli komutlarla Gemini'yi kullanabiliyor ve eller serbest bir deneyim yaşayabiliyor.

Gemini Live, iOS'un Canlı Aktivite özelliği ile entegre çalışıyor. Bu sayede, yapay zeka sürekli aktif kalabiliyor ve daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Google Gemini uygulaması, şu anda sadece Filipinler'de sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor.

Diğer ülkelerdeki kullanıcılar, App Store'da uygulamayı göremiyor ve indirmeye çalıştıklarında "Bu uygulama ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyor" mesajı ile karşılaşıyorlar.

Google'ın yeni uygulamayı kademeli olarak diğer ülkelere de getirmesi ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunması bekleniyor.