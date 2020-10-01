Google, haber yayıncılarına 3 yılda 1 milyar dolar ödeyecek

Google, önümüzdeki 3 yıl içinde dünya çapındaki anlaşmalı haber yayıncılarına 1 milyar dolar bütçe ayırdığını açıkladı.

Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

Ayrıca Facebook da platforma eklediği haberler özelliğiyle, ülke basınlarından çeşitli haberleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

GOOGLE, HABER BAŞINA ÖDEME YAPACAK

Haber yayıncıları, içeriklerini kullanması karşılığında Google'dan ödeme almak için uzun süredir şirketle savaş halinde. Bu savaşta, özellikle Avrupalı yayın grupları başı çekiyor.

Öte yandan, Avustralya hükümetinin geçtiğimiz aylarda aldığı karara göre Google ve Facebook, Avustralyalı medya organlarıyla bir anlaşma yapacak ve yayınladıkları haber başına medya kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda kalacak.

Ayrıca Google, diğer popüler haber kaynaklarıyla da anlaşarak medya organlarına ücret ödemeye devam edecek.

GOOGLE CEO'SU RESMEN AÇIKLADI: GOOGLE NEWS SHOWCASE GELİYOR

Google CEO'su Sundar Pichai, yayıncılara içerik başı ödeme yapmayı amaçlayan yeni programı Google News Showcase'ten ilk defa bahsetti.

Yeni programa ilk olarak Der Spiegel, Stern, Die Zeit gibi Alman gazeteleri ve Folha de S.Paulo, Band ve Infobae gibi Brezilya yayın kuruluşları katıldı.

CEO Pichai, Google News Showcase'in ilk olarak Almanya ve Brezilya'da hizmet vereceğini, ardından Belçika, Hindistan, Hollanda ve diğer ülkelerde piyasaya sürüleceğini söyledi.

Ayrıca Arjantin, Avustralya, İngiltere, Brezilya, Kanada ve Almanya'daki yaklaşık 200 yayıncının söz konusu programa dahil olduğu bilgisine yer verildi.

1 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

Google, söz konusu program için 3 yılda 1 milyar dolar bütçe ayırdıklarını ve bu bütçeyi yayıncılara vereceklerini söylüyor.

GOOGLE, YALNIZCA KALİTELİ İÇERİKLERE ÖDEME YAPACAK

Google News Showcase programına dahil olan yayın kuruluşları, elbette tüm haberler için ücret alamayacak. Google CEO'su Sundar Pichai, en iyi çevrimiçi haber deneyimi için yüksek kaliteli içeriklere odaklanacaklarını açıkladı.

Yayıncıların oluşturdukları kaliteli içerikler, ayrı bir başlık altında kullanıcılara sunulacak. Google'ın bu hizmeti, gelecekte Google Haberler'in android ve iOS uygulamalarının içerisine eklenecek.

Google'ın ana şirketi Alphabet, geçen yıl yaklaşık 162 milyar dolarlık gelir üzerinden 34,3 milyar dolar net kâr bildirdi. Bu nedenle şirketin 3 yılda haber kuruluşlarına ödeyeceği 1 milyar dolar, şirketi pek de etkilemeyecek.