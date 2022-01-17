Euro
15.3846
-0.28%
Dolar
13.4595
-0.44%
Altın
788.3040
-0.17%
Borsa
2,090.71
0.86%
Bitcoin
579.010
-1.30%
BTXN Coin
33.43
-1.35%
4ºC
İstanbul
Güneşli 4 C

    Google, haftalık koronavirüs testini zorunlu tuttu

    Google, ofise gelen çalışanların haftalık koronavirüs testi yaptırmalarını zorunlu kıldı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Google, haftalık koronavirüs testini zorunlu tuttu

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    ABD'nin birçok eyaletinde Omicron varyantı bağlantılı vakalarda artış yaşanırken, teknoloji şirketleri de yeni önlemler almak zorunda kalıyor.

    GOOGLE'DAN TEST KARARI

    Google, ABD ofislerinden herhangi birine giden herkesin negatif koronavirüs testine sahip olması gerektiğini duyurdu.

    Şirketin baş sağlık görevlisi Karen DeSalvo, düzenli olarak ofise giden çalışanların haftalık olarak test edilmesi gerektiğini, çalışanlardan aşı durumlarını bildirmelerini ve kapalı alanda cerrahi maske takmaları istendiğini söyledi.

    Salgın önlemlerini artıran tek şirket Google değil. Bu hafta Facebook'un çatı şirketi Meta da çalışanlara yönelik sağlık politikalarını artırdı ve mart ayı sonunda ofise dönen herkesin ek doz aşı almasını şart koştu.

    Google, haftalık koronavirüs testini zorunlu tuttu #1


    Görüş Bildir