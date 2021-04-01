Google Haritalar, sürücüleri çevre dostu rotalara yönlendirecek

Google, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, Haritalar uygulamasında sürücüleri çevre dostu rotalara yönlendirmeye başlayacağını açıkladı.

Her ay dünya genelinde bir milyardan fazla insan tarafından kullanılan Google Haritalar; yalnızca basit bir harita uygulaması değil, aynı zamanda yerel rehberlere, işletme profillerine, çeşitli incelemeler ve yorumlara ev sahipliği yapan bir platform.

GOOGLE'DAN İKLİM KRİZİNE DESTEK

Google, Haritalar uygulamasında sürücüleri çevre dostu rotalara yönlendirmeye başlayacağını açıkladı.



Şirket tarafından yapılan açıklamada; sürücülerin trafik, yokuş ve diğer faktörlere göre en düşük karbon emisyonu oluşturabilecekleri yollara yönlendirileceği belirtildi.

İLK OLARAK ABD'DE KULLANIMA SUNULACAK

Yeni uygulamanın ilk olarak bu yılın sonlarında ABD’de kullanıma sunulacağı belirtilirken, ardından şirketin iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olma taahhüdünün bir parçası olarak diğer ülkelere ulaşacağı bildirildi.

Google, sistemin ABD hükümetinin Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'ndan (NREL) alınan bilgilerden yararlanarak, emisyonla ilgili tahminler elde ettiğini belirtiyor.

Google ayrıca, haziran ayından itibaren Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya ve Birleşik Krallık’ta düşük emisyon bölgeleri ile ilgili kullanıcılara uyarı mesajı gönderileceğini açıkladı.