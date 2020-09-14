Google Haritalar uygulamasına koronavirüs yoğunluk haritası eklenecek

Yeni bir sızıntıya göre Google, harita servisi Google Maps'e koronavirüs noktalarını eklemek için çalışıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başa çıkabilmek için şimdiye kadar dünya genelinde birçok uygulama geliştirildi. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması kullanılıyor.

Ülkemizdeki kullanıcılar, söz konusu uygulama sayesinde koronavirüsün yoğun olduğu bölgeleri takip edebiliyor.

KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI GOOGLE HARİTALAR'A GELİYOR

ABD merkezli teknoloji şirketi Google, harita servisi Google Maps'e koronavirüs noktaları eklemeyi düşünüyor.



Yeni özellik ile Google, kullanıcılarına koronavirüsün en yoğun görüldüğü bölgeleri gösterecek.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Google salgına dair bilgileri Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan toplayacak.

Google'ın test ettiği özelliğin ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma gireceği belirtiliyor.



Söz konusu özelliğin, ABD dışındaki ülkelerde hizmete sunulup sunulmayacağı ise şimdilik bilinmiyor