Google Haritalar yeni görünümüne kavuşuyor

Haber Merkezi

Google Haritalar uygulaması, yakında yeni bir görünüme kavuşacak. Uygulamanın alt kısmında bulunan kullanıcı arayüzündeki mavi vurgular, yerini turkuaz rengine bırakacak.

Bu değişiklik, hem Android hem de iOS cihazlarda sunucu tarafı güncellemesiyle yayınlanacak.

Google Haritalar, Dinamik Renk temasını desteklemeyen yerel Android uygulamalarından biri.

Dinamik Renk teması, uygulamanın kullanıcı tarafından seçilen duvar kağıdının baskın tonuyla eşleşen bir renk teması kullanmasına olanak tanıyor. Ancak Google Haritalar'da bu özellik bulunmuyor.

YENİ RENKLER DAHA CANLI BİR GÖRÜNÜM SUNACAK

Sosyal medya platformlarında paylaşılan ekran görüntülerine göre, Google Haritalar'ın kullanıcı arayüzünde turkuaz renginin kullanıldığı görülüyor.

Bu renk, Yönlendirmeler, Başlat ve diğer düğmelerde kullanılacak. Ayrıca, ekranın alt kısmındaki sekmeler de küçük bir turkuaz "eşkenar dörtgen" şeklinde görünecek.

GOOGLE AĞUSTOS AYINDA TEST ETMEYE BAŞLAMIŞTI

Google, Ağustos 2023'te Haritalar uygulaması için farklı renkler ve farklı tonlar test etmeye başlamıştı.

Örneğin, su kütleleri daha açık bir mavi renkte, parklar ve ormanlar daha koyu yeşil bir renkte görünmeye başlamıştı.

Yollarda kullanılan renkler beyazdan griye, otoyollar ise daha koyu bir griye dönüştürülmüştü.

TÜM KULLANICILAR İÇİN YAYINLANACAK

Yeni turkuaz tema, sunucu tarafı güncellemesiyle tüm kullanıcılara ulaşacak. Güncelleme cihazınıza geldiğinde, mevcut mavi temaya göre daha canlı bir görünüm fark edeceksiniz.