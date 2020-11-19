Google Haritalar'a koronavirüs yoğunluk haritası eklenecek

Google, Haritalar uygulamasına ekleyeceği yeni bir özellik ile artık koronavirüs yoğunluğunu kullanıcılara gösterecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başa çıkabilmek için şimdiye kadar dünya genelinde birçok uygulama geliştirildi. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması kullanılıyor.

Ülkemizdeki kullanıcılar, söz konusu uygulama sayesinde koronavirüsün yoğun olduğu bölgeleri takip edebiliyor.

YOĞUNLUK HARİTASI GOOGLE HARİTALAR'A DA GELİYOR

Geçtiğimiz eylül ayında Google'ın, koronavirüs yoğunluk haritasını Haritalar uygulamasına ekleyebileceğini sizlerle paylaşmıştık. Şirket, söz konusu özelliğin uygulamaya ekleneceğini resmen duyurdu.

Google, yeni özelliği ile ilgili detaylı bilgi vermese de verilerin resmi kurumlardan alınacağı biliniyor. Ayrıca kullanıcılar, bulundukları bölgede son bir haftada yaşanan vaka artış oranlarını da öğrenebilecek ve test merkezlerini görebilecek.

Google'dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs yoğunluk haritası, toplu taşıma doluluk oranını gösteren güncelleme ile birlikte önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.