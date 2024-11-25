Google Haritalar'ın iOS ve Android sürümlerinde bir değişiklik daha yapılıyor

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Google, dünyanın en popüler navigasyon uygulaması Google Haritalar'da sürüm numarası sistemini güncelliyor.

Hem Android hem de iOS platformlarında geçerli olacak bu değişiklikle birlikte, Google Haritalar'ın sürüm numaraları artık daha anlaşılır ve standart bir yapıya kavuşacak.

ESKİ SİSTEM NASILDI

Daha önce Android sürümünde Google Haritalar'ın sürüm numarası "11.144.01045" gibi bir formattaydı. Buradaki "11" ana sürüm numarasını temsil ediyordu ve en son 2021 yılında 10'dan 11'e güncellenmişti.

iOS sürümünde ise farklı bir sistem kullanılıyordu. Örneğin, iOS 18.2 beta 4 çalıştıran bir iPhone 15 Pro Max'te Google Haritalar sürüm numarası "6.142.0.91970" olarak görünüyordu.

YENİ SİSTEM

Google, hem Android hem de iOS için Google Haritalar sürüm numaralarını değiştirerek standart bir formata getiriyor.

Yeni sistemde sürüm numaraları "24.47.01.697822364" gibi bir yapıya sahip olacak. Bu format, Play Hizmetleri gibi diğer Google yazılımlarında kullanılan sisteme benziyor.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Yeni sistemde ilk sayılar yılı (2024), ikinci sayılar ise yazılımın yayınlandığı hafta numarasını temsil ediyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulamanın hangi yılda ve hangi haftada yayınlandığını kolayca anlayabilecekler.

GOOGLE HARİTALAR SÜRÜM NUMARASI NASIL KONTROL EDİLİR

Android cihazlarda Google Haritalar sürüm numarasını kontrol etmek için Ayarlar > Uygulamalar'a gidip Haritalar'ı seçin. Uygulama Bilgileri sayfasının en altında sürüm numarasını görebilirsiniz.

iOS cihazlarda ise Google Haritalar uygulamasını açın ve arama çubuğunun sağ tarafındaki profil simgesine dokunun. Ardından Ayarlar > Hakkında, şartlar ve gizlilik bölümüne gidin. Sürüm numarası burada görüntülenecektir.

Yeni sürüm numarası sistemi, iOS için App Store üzerinden kullanıma sunuldu. Android için ise yakında Play Store üzerinden yayınlanacak.