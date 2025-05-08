Google Haritalar'ın iPhone uygulamasına harika bir özellik geldi

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Google Haritalar, iPhone kullanıcılarının değerli zamanlarından tasarruf etmelerini sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Artık, gitmek istediğiniz bir yerin adını içeren bir ekran görüntüsü aldığınızda, Google Haritalar bu görüntüyü tarayarak yer adlarını otomatik olarak algılayıp kolayca erişebileceğiniz bir listeye kaydedebilecek.

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR

Bu Google Haritalar ekran görüntüsü tarama özelliği, özellikle sosyal medya veya web sitelerinde keşfedilen mekanların ekran görüntülerini alan kullanıcılar için tasarlandı.

Güncel Google Haritalar uygulamasında, ekranın altındaki "Siz" sekmesine dokunulduğunda "Ekran görüntüleri" adlı yeni bir özel liste beliriyor ve burada bir demo eğitimi de görüntülenebiliyor.

Konum bilgisi içeren bir ekran görüntüsü alındığında, Google bu bilgiyi algılıyor ve Haritalar içinde ilgili konumları vurgulayarak bir liste açıyor.

Kullanıcılar bu yerleri "Kaydet" veya "Kaydetme" seçeneğiyle yönetebiliyor ve kaydedilen yerler "Ekran Görüntüleri" listesinde görünüp diğer koleksiyonlara eklenebiliyor.

Kullanıcılar, "Tüm fotoğraflara erişime izin ver" seçeneğiyle otomatik taramayı etkinleştirerek yeni ekran görüntülerinin otomatik olarak bulunmasını ve bir karuselde incelenmesini sağlayabilir veya manuel olarak fotoğraf galerilerinden görüntüleri içe aktarabilirler.

Google'ın geçen ayın sonlarında duyurduğu bu özellik, ilk olarak iOS için Google Haritalar'da kullanıma sunuluyor ve iPhone kullanıcıları bu yeniliği ilk deneyenler olacak.

Özelliğin ilerleyen zamanlarda Google Haritalar kullanan Android kullanıcıları için de sunulması bekleniyor.