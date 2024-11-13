Google Home, Gemini AI özellikleriyle dolu büyük bir güncelleme aldı

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Google, akıllı ev platformu Google Home'a Gemini yapay zekası ile desteklenen büyük bir güncelleme getiriyor.

Bu güncelleme, akıllı ev deneyimini daha da kolay ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için tasarlanmış bir dizi yeni özellik sunuyor.

AI KAMERA ARAMASI İLE KOLAY KONTROL

Güncellemenin en dikkat çekici özelliklerinden biri AI Kamera Araması. Gemini ile entegre çalışan Nest kameraları artık sadece insanları, paketleri ve hareketi tanımakla kalmıyor, aynı zamanda evinizde neler olduğunu da anlayabiliyor.

Bu özellik sayesinde, "Çocuklar bugün öğleden sonra arka bahçede oynadı mı?" veya "Bugün burada bir teslimat kamyonu var mıydı?" gibi doğal dil sorularını kullanarak kamera geçmişinizi arayabilirsiniz.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ OTOMASYONLAR

Bir diğer önemli yenilik ise "Yardım et" özelliği. Bu özellik, basit ve doğal dil komutlarıyla evinizi otomatikleştirmenizi kolaylaştırıyor.

Örneğin, "Geceleri kilitlemeyi unutma" veya "Daha iyi uyumama yardım et" gibi komutlar verebilirsiniz.

Google Home, bu komutlara göre otomatik olarak görevler oluşturacak ve sizin yerinize gerçekleştirecek.

DİĞER YENİLİKLER

Google, bu iki önemli özelliğin yanı sıra bir dizi başka güncelleme de sunuyor:

Gemini uygulaması için Google Home uzantısı: Akıllı ev cihazlarınızı doğrudan telefonunuzdaki Gemini uygulamasından kontrol edebilirsiniz.

Pixel Watch'unuzda Nest Cam ve Doorbell beslemesi: Kapıda kimin olduğunu görebilir veya kameralarınızı doğrudan bileğinizden kontrol edebilirsiniz.

Pixel Tablet'te Nest Doorbell bildirimleri: Pixel Tablet'inizi kullanarak kapı zili bildirimleri alabilir ve ziyaretçilerinizle konuşabilirsiniz.

Pixel Tablet'te rüya saat: Pixel Tablet'inizde şarj olurken bile her zaman açık saat ekranının keyfini çıkarabilirsiniz.

Pixel Tablet için ana panel ekran koruyucu: Akıllı ev cihazlarınıza yeni ana panel ekran koruyucusuyla erişebilir ve onları kontrol edebilirsiniz.

Google TV'de ana panel: Eğlencenizi kesintiye uğratmadan akıllı evinizi yönetebilirsiniz.

Google TV'de gelişmiş genel bakışlar: Gemini teknolojisiyle desteklenen film ve programların ayrıntılı özetlerini ve incelemelerini alabilirsiniz.

Android ve iOS'ta Google Home uygulaması Favoriler widget'ı: En çok kullandığınız akıllı ev cihazlarınıza ana ekranınızdan erişebilirsiniz.

Üye erişimi: Akıllı evinizi başkalarıyla paylaşırken, erişim seviyelerini de kontrol edebilirsiniz.

Google Home uygulaması için geliştirilmiş medya kontrolleri: Daha akıcı ve görsel olarak daha çekici bir medya kontrol deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Google, bu güncellemeleri önümüzdeki haftalarda ve aylarda kullanıcılara sunacak.