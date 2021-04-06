Google ile Oracle arasındaki dava sonuçlandı

ABD'li teknoloji şirketi Oracle, Android işletim sisteminde Java platformunun kullanılması nedeniyle Google'a açtığı fikri mülkiyet davasını kaybetti.

Android işletim sistemini bünyesinde barındıran Google ve dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Oracle, yıllar önce Java davasında karşı karşıya gelmişti.

Oracle, Android işletim sistemlerinde Java kodlarını izinsiz kullandığı için Google'a dava açmış ve 9 milyar dolar tazminat talep etmişti.

Google ise, 2007'de cep telefonları için bir işletim sistemi olarak geliştirilen Android'i hazırlarken milyonlarca satır yeni bilgisayar kodu yazıldığını, yazılım tabanı olarak kullanılan Java'dan ise yalnızca 11 bin 330 satır kod kullanıldığını belirterek, fikri mülkiyet iddiasının haksız olduğunu savundu.

DAVAYI GOOGLE KAZANDI

Yüksek Mahkeme, verdiği kararla Google'ı haklı buldu. Oracle, 10 yıl önce kod çalmakla suçladığı Google'a karşı açtığı davayı kaybetmiş oldu.

Yüksek Mahkeme, 6'ya karşı 2 oyla 11 binden fazla kod kullanan Google'ın adil kullanım sınırları içerisinde olduğuna hükmetti.

Java'nın bir açık platform ve Uygulama Programlama Arayüzü (API) olduğunu vurgulayan Google tarafı, açık platformlardaki kök kodları kullanmanın bilgisayar ve yazılım endüstrisi içinde yaygın bir uygulama olduğunu, bunun fikri mülkiyet kapsamında sayılamayacağını ileri sürmüştü.