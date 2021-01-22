Google, internet balonu projesini sonlandırıyor

Google'ın kardeş şirketi Loon'un geliştirdiği internet balonu projesi, önümüzdeki aylarda gökyüzüne veda edecek.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in bir birimi olan Loon, internet balonlarını 2017'de Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da deneyerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

Şirket, ayrıca internet balonu projesiyle geçtiğimiz haziran ayında, Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başlamıştı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında ise Loon projesine ait bir internet balonu, 312 gün havada kalarak ve 217 bin kilometre yol katederek yeni bir rekora imza atmıştı.





PROJE SONLANIYOR

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in bünyesinde bulunan Loon’un internet balonu projesi için yolun sonuna gelindi.



Şirket, söz konusu balonlar ile yeryüzüne internet hizmeti veren projeyi iptal etme kararı aldı.

Şirketin konu ile ilgili yayınladığı blog yazısında, internet balonlarının önümüzdeki aylarda gökyüzüne veda edeceği bilgisine yer verildi.

19 MEGABİT HIZ SUNUYOR

Güneş enerjisiyle çalışan balonlar, ilk saha testlerinde 18.9 megabit/saniye indirme ve 4.7 megabit/saniye yükleme hızına ulaşmıştı.

Yerel operatörlerin erişilemeyen bölgeleri kapsamasını sağlayan proje, gittiği ülkelerde tekelleşmeye yol açacağı ileri sürülerek sık sık eleştirilmişti.