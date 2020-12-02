Google, iPhone'larda önemli bir güvenlik açığı tespit etti

Google'da çalışan güvenlik uzmanı Ian Beer, iOS'ta kritik bir güvenlik açığı tespit ettiğini ve sorunu Apple'a bildirdiğini açıkladı.

Her ne kadar güvenlik açığı denince akla ilk olarak Android işletim sistemi gelse de Apple da zaman zaman bu sorunlardan oldukça fazla etkileniyor.

Google Project Zero ekibinde çalışan güvenlik uzmanı Ian Beer, iPhone'lardaki AirDrop hizmetinin çalışmasını sağlayan AWDL isimli bileşende kritik bir güvenlik açığı tespit ettiğini açıkladı.

FOTOĞRAF VE MESAJLAR TEHLİKEDE

Yapılan açıklamaya göre siber korsanlar, söz konusu açıktan faydalanarak iPhone sahiplerinin fotoğraflarına, e-postalarına ve mesajlarına erişebilir. Ancak Ian Beer, şimdiye kadar hiçbir iPhone sahibinin bu açıktan etkilenmediğini söylüyor.

APPLE'A BİLDİRİLDİ

Ian Beer, tespit ettiği güvenlik açığını ödül programı kapsamında Apple'a bildirdiğini, ancak herhangi bir ödül beklentisinin olmadığını dile getirdi. Beer ayrıca, bu açık için Apple ile birlikte çalışabileceğini ve verilen ödülü hayır kurumlarına bağışlayabileceğini de belirtiyor.

ABD'li şirket, Apple Wireless Direct Link (AWDL) protokolünü ilk olarak 2014 yılında tanıttı ve o zamandan beri iPhone ve Mac dahil tüm ürün serisine entegre etti.

Geçtiğimiz yıllarda da AWDL bileşende bazı güvenlik açıkları olduğu konusunda uzmanlardan uyarılar gelmişti.

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