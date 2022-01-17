Google, katlanabilir telefonlardan vazgeçmeyecek

Yeni gelen bilgilere göre Google, daha önce iptal edildiği söylenen katlanabilir Pixel Fold'u geliştirmeye devam ediyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek istiyordu. Hatta Google Pixel Fold adındaki telefonun bu yıl tanıtılacağı söyleniyordu.

Geçtiğimiz haftalarda ise Google'ın, Pixel Fold'u rafa kaldırdığı ve sipariş edilen parçaları iptal ettiği ortaya çıkmıştı. Ancak gelen bilgiler, Google'ın Pixel Fold'dan vazgeçmediğini gösteriyor.

GOOGLE PIXEL FOLD'DAN İPUCU GELDİ

Geçtiğimiz hafta bir Geekbench listesinde görülen telefonun, Google Pixel Fold olduğuna dair iddialar var. Üstelik bizzat Google'dan gelen bazı ipuçları var.

Yeni Android 12L Beta 2 sürümünde, Google markalı bir katlanabilir cihaza ait animasyonlar yer alıyor. Animasyonlarda katlanabilir cihazın SIM kartının nasıl takılacağı gösteriliyor ve bu animasyonlar daha önceki Pixel telefon animasyonlarına çok benziyor.

Elbette sadece tek bir animasyondan yola çıkarak katlanabilir bir Pixel telefonun geleceğini kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak Google'ın, böyle bir adımı boşuna atmadığını söylemek yanlış olmaz.

Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Pixel Fold'un ilk başta Pixel 6 serisiyle birlikte tanıtılacağı söylenmiş, ardından 2021 sonuna ertelendiği açıklanmıştı.

Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün çıkarması gerekiyor.