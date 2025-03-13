Google, kullanıcıları çileden çıkaran sinir bozucu Mesajlar sorununu düzeltiyor

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Google Mesajlar, son dönemde kullanıcıların en çok şikayet ettiği uygulamaların başında geliyordu.

Özellikle fotoğraf ve video paylaşımı sırasında yaşanan yavaşlık, yükleme hataları ve bulanık görüntüler, kullanıcıları adeta çileden çıkarıyordu. Neyse ki Google, bu sorunları dikkate alarak harekete geçti ve nihayet çözümünü duyurdu.

SORUNLAR KABUL EDİLDİ VE ÇÖZÜM ÜRETİLDİ

Google, kullanıcılardan gelen yoğun şikayetler üzerine sorunu kabul etti ve Mesajlar uygulamasında medya paylaşımını daha akıcı ve güvenilir hale getirmek için düzeltmeler yayınladı.

Şirket yetkilileri, artık kullanıcıların fark edilir bir iyileşme göreceğini belirtirken, sorunların tamamen ortadan kalkmadığı durumlarda da kullanıcı geri bildirimlerinin önemine vurgu yaptı.

Google, kullanıcıların sorunları bildirmeye devam etmelerini ve geri bildirimde bulunmalarını istiyor.

Şirket, kullanıcı geri bildirimlerinin uygulamanın geliştirilmesinde büyük rol oynadığını ve daha iyi bir deneyim sunulmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Bu nedenle, Mesajlar uygulamasında herhangi bir sorun yaşayan kullanıcıların, bu durumu Google'a bildirmeleri önem taşıyor.

GOOGLE MESAJLAR'DAKİ DİĞER GELİŞMELER

Google Mesajlar, son dönemde sadece medya paylaşımındaki sorunlarla değil, aynı zamanda tasarım değişiklikleriyle de gündeme geldi.

Uygulamaya yapılan küçük tasarım değişiklikleri ve ince iyileştirmeler, kullanıcı deneyimini daha akıcı hale getirmeyi hedefliyor.

Google, son dönemde kullanıcıların fark etmeyebileceği ancak genel deneyimi iyileştiren bu tür güncellemelere ağırlık veriyor.