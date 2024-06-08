Google, kullanıcıların konum geçmişini kalıcı olarak silmeye başlayacak Google, kullanıcıların daha önce ziyaret ettiği yerler hakkındaki tüm konum geçmişini kalıcı olarak sileceğini duyurdu.

ensonhaber.com

Google, kullanıcıların daha önce ziyaret ettikleri konumlarla ilgili bildiği her şeyi sileceğini açıkladı.

Bu açıklama, şirketin kullanıcılar hakkında depoladığı kişisel veri miktarını azaltma taahhüdünden bir yıl sonra geldi.

Şirketin daha önce "Konum Geçmişi" olarak bilinen "zaman çizelgesi" özelliği, bu seçeneği kullanmayı tercih edenler için çalışmaya devam edecek.

Bu özellik, kullanıcıların belirli bir zamanda nerede olduklarını kontrol etmek için potansiyel olarak on yıllarca seyahat geçmişini geriye dönük olarak kaydediyor.

Google artık verileri depolamayacak

Ancak, bu özelliğin çalışması için gereken tüm veriler yerel olarak, kullanıcıların kendi telefonlarına veya tabletlerine kaydedilecek ve hiçbiri şirketin sunucularında depolanmayacak.

Şirketin "Google Haritalar" kullanıcılarına gönderdiği bir e-postada Google, kullanıcıların tüm eski yolculuklarını sonsuza dek silinmeden önce 1 Aralık'a kadar kaydetmeleri gerektiğini belirtti.

Kullanıcılar verilerini kaybetmekten endişe ediyorlarsa veya cihazlar arasında senkronize etmek istiyorlarsa verilerini yedekleyebilecekler, ancak bu artık varsayılan olarak kapalı olacak.

Şirket, ayrıca konum geçmişinin varsayılan olarak saklanma süresini de azaltıyor. Artık geçmiş konumlar sadece üç ay sonra otomatik silinecek. Bu süre daha önce 1 buçuk yıldı.

Google Haritalar'da konum geçmişleri nasıl görülür

Google Haritalar uygulamasını açın ve sağ üstteki profil resminize dokunun.

Açılan menüden "Zaman çizelgeniz" seçeneğine girin. Burada kayıtlı tüm konum geçmişinizi görebilirsiniz.

Konum kaydetmeyi kapatmak için yine bu ekrandaki sağ üstteki üç noktalı menüye dokunun.

Açılan sayfadan "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine girin. Buradan tüm konum verilerinizi manuel veya otomatik olarak silebilirsiniz.