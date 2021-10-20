Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Google’ın kendi ürettiği işlemciden güç alan yeni Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, düzenlenen etkinlik kapsamında görücüye çıktı. İşte Google'ın amiral gemisi modellerinin öne çıkan özellikleri ve fiyatları...

Google’ın Pixel serisi akıllı telefonları, özellikle kullanıcılara uygun fiyatla sunduğu yüksek özellikler ile ön plana çıkıyor.

ABD'li şirket, düzenlediği Pixel Fall etkinliği kapsamında merakla beklenen Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini görücüye çıkardı.

Tensor isimli yonga setiyle öne çıkan Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun özelliklerine gelin hep birlikte göz atalım.

GOOGLE PIXEL 6 VE PIXEL 6 PRO ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 6 modeli, FHD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 6.4 inç AMOLED ekrana sahip. Pixel 6 Pro ise 10 ila 120 Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızı kullanan Quad HD+ çözünürlükte 6.7 inç LTPO AMOLED ekran kullanıyor. Her iki ekran da Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

GOOGLE TENSOR İŞLEMCİ

Her iki akıllı telefon da 5G bağlantısını destekleyen sekiz çekirdekli Google Tensor yonga setinden güç alıyor.

Google'ın kendi ürettiği bu işlemci, 2.8 GHz'de çalışan iki ARM Cortex-X1 çekirdeği, 2.25 GHz frekansa sahip iki Cortex-A76 çekirdeği ve 1.8 GHz hızında dört Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Grafik birimi olarak ise Mali-G78 kullanılıyor.

Google Tensor'la güçlendirilmiş Pixel 6, Snapdragon 765G işlemciye sahip Pixel 5'ten yüzde 80'e kadar daha yüksek işlemci performansı sunuyor. Grafik tarafında ise performans artışı tam yüzde 370 olarak açıklandı.

KAMERA DETAYLARI

Pixel 6 ve Pixel 6 Pro, 50 megapiksel Samsung GN1 sensör içeren ana kamera ile geliyor. Google'a göre yeni sensör, Pixel 5'ten yüzde 150 daha fazla renk ve daha fazla detay yakalayabiliyor.

Bunun dışında her iki telefonda 12 MP ultra geniş açı kamera mevcut. Ancak Pro modeli, tüm bunlara ek olarak 48 MP telefoto sensör de barındırıyor.

Google Pixel 6, 8GB LPDDR5 RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.1 depolama ile birlikte geliyor. Pixel 6 Pro modelinde ise 12 GB RAM ve 512GB'a kadar depolama seçenekleri tercih edilebiliyor. Pixel 6 modelindeki 4600 mAh'lik batarya, Pro modelinde 5000 mAh değerine yükseliyor.

Telefonlar; 30W hızlı şarj destekli USB Type-C 3.1 Gen 1 bağlantı noktası, çift SIM desteği (Tek Nano SIM ve eSIM), stereo hoparlörler, üç mikrofon, Wi-Fi 6E (802.11ax), 5G desteği ve parmak izi kilidi gibi özellikler sunuyor.

GOOGLE PIXEL 6 VE PIXEL 6 PRO FİYAT

28 Ekim'de satışa sunulacak Google Pixel 6 serisinin fiyatları şu şekilde:

Pixel 6

8 + 128 GB - 599 dolar

8 + 256 GB - 699 dolar

Pixel 6 Pro

12 + 128 GB - 899 dolar

12 + 256 GB - 999 dolar

12 + 512 GB - 1099 dolar



