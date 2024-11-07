Google, Pixel cihazları için Kasım 2024 güvenlik güncellemesini yayınladı

Google, Pixel cihazları için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, Android 15 çalıştıran tüm desteklenen Pixel telefonları ve tabletleri kapsıyor.
Güncelleme ile birlikte birçok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi sunuluyor.
GÜNCELLEME İLE DÜZELTİLEN SORUNLAR
Bluetooth: Belirli koşullar altında Bluetooth menzilini etkileyen bir sorun düzeltildi.
Kamera: Kameralar arasında yakınlaştırma yaparken kameranın eğilmesine neden olan bir sorun giderildi.
Ekran: Beyaz noktaların yanıp sönmesi ve ekran parlaklığının titremesi gibi sorunlar çözüldü.
Sensörler: Uyarlanabilir parlaklığın zaman zaman etkinleşmesini engelleyen bir sorun giderildi.
Dokunmatik: Klavye kapatma düğmesine basıldığında oluşan bir sorun düzeltildi.
Kullanıcı Arayüzü: Kullanıcı arayüzü geçişleri ve animasyonlarında performans ve kararlılık iyileştirmeleri yapıldı.
DESTEKLENEN CİHAZLAR VE YAPI NUMARALARI
Bu güncelleme, Pixel 6 serisinden Pixel 9 Pro Fold'a kadar tüm desteklenen Pixel cihazları için geçerli. İşte desteklenen cihazların tam listesi ve ilgili yapı numaraları:
Pixel 6: AP3A.241105.007
Pixel 6 Pro: AP3A.241105.007
Pixel 6a: AP3A.241105.007
Pixel 7: AP3A.241105.007
Pixel 7 Pro: AP3A.241105.007
Pixel 7a: AP3A.241105.007
Pixel Tablet: AP3A.241105.007
Pixel Fold: AP3A.241105.007
Pixel 8: AP3A.241105.007
Pixel 8 Pro: AP3A.241105.007
Pixel 8a: AP3A.241105.007
Pixel 9: AP3A.241105.008
Pixel 9 Pro: AP3A.241105.008
Pixel 9 Pro XL: AP3A.241105.008
Pixel 9 Pro Fold: AP3A.241105.008
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