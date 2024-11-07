Google, Pixel cihazları için Kasım 2024 güvenlik güncellemesini yayınladı

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Google, Pixel cihazları için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, Android 15 çalıştıran tüm desteklenen Pixel telefonları ve tabletleri kapsıyor.

Güncelleme ile birlikte birçok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi sunuluyor.

GÜNCELLEME İLE DÜZELTİLEN SORUNLAR

Bluetooth: Belirli koşullar altında Bluetooth menzilini etkileyen bir sorun düzeltildi.

Kamera: Kameralar arasında yakınlaştırma yaparken kameranın eğilmesine neden olan bir sorun giderildi.

Ekran: Beyaz noktaların yanıp sönmesi ve ekran parlaklığının titremesi gibi sorunlar çözüldü.

Sensörler: Uyarlanabilir parlaklığın zaman zaman etkinleşmesini engelleyen bir sorun giderildi.

Dokunmatik: Klavye kapatma düğmesine basıldığında oluşan bir sorun düzeltildi.

Kullanıcı Arayüzü: Kullanıcı arayüzü geçişleri ve animasyonlarında performans ve kararlılık iyileştirmeleri yapıldı.

DESTEKLENEN CİHAZLAR VE YAPI NUMARALARI

Bu güncelleme, Pixel 6 serisinden Pixel 9 Pro Fold'a kadar tüm desteklenen Pixel cihazları için geçerli. İşte desteklenen cihazların tam listesi ve ilgili yapı numaraları:

Pixel 6: AP3A.241105.007

Pixel 6 Pro: AP3A.241105.007

Pixel 6a: AP3A.241105.007

Pixel 7: AP3A.241105.007

Pixel 7 Pro: AP3A.241105.007

Pixel 7a: AP3A.241105.007

Pixel Tablet: AP3A.241105.007

Pixel Fold: AP3A.241105.007

Pixel 8: AP3A.241105.007

Pixel 8 Pro: AP3A.241105.007

Pixel 8a: AP3A.241105.007

Pixel 9: AP3A.241105.008

Pixel 9 Pro: AP3A.241105.008

Pixel 9 Pro XL: AP3A.241105.008

Pixel 9 Pro Fold: AP3A.241105.008