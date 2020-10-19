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    Google Play Store ve App Store’un toplam uygulama indirme sayıları belli oldu

    Sensor Tower tarafından yayınlanan son raporda, bu yılın üçüncü çeyreğindeki toplam Google Play Store ve App Store uygulama indirme sayıları açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 13:40
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    Google Play Store ve App Store’un toplam uygulama indirme sayıları belli oldu

    Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça arttığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu durum, Google Play Store ve App Store mağazalarındaki uygulama indirme sayılarına da yansıdı.

    Sensor Tower, bu yılın üçüncü çeyreğine ait uygulama indirme verilerini paylaştı. Yayınlanan rapora göre Google Play Store, en büyük rakibi App Store'u üçe katlamayı başardı.

    google play app store

    GOOGLE, APPLE'I GEÇTİ

    Sensor Tower tarafından yayınlanan rapora göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde Google Play Store ve App Store'dan toplam 36,4 milyar indirme sayısına ulaşıldı.

    Söz konusu dönemde App Store'dan 8.2 milyar uygulama indirilirken, Google Play Store ise 28.2 milyar indirme sayısıyla Apple'ı üçe katladı.

    2020 yılı toplamına baktığımızda ise Google Play Store'dan 80.6 milyar uygulama indirilirken App Store'da bu sayı 26.6 milyar olarak gerçekleşti.

    ANDROID HER DURUMDA AVANTAJLI

    Son açıklanan verilere göre dünya genelinde yaklaşık yüzde 75'lik bir kesim Android telefon kullanıyor ve Android mağazasındaki uygulama ve oyun sayısı App Store'dan oldukça fazla.

    Bütün bu bilgileri birleştirdiğimizde, uygulama indirme sayıları olarak Apple'ın çok geride kaldığına şaşırmamamız gerek.

    Instagram: @eshteknoloji

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