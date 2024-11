Google, Play Store'da 2024'ün en iyi uygulamalarını ve oyunlarını açıkladı

Haber Merkezi

Google Play Store, Android kullanıcıları için milyonlarca uygulama ve oyunun bulunduğu devasa bir platform.

Google, her yıl düzenlediği "Yılın En İyileri" ödülleriyle, bu platformda öne çıkan uygulamaları ve oyunları taçlandırıyor. 2024'ün en iyileri de geçtiğimiz günlerde açıklandı.

PARTIFUL VE AFK JOURNEY ZİRVEDE

Bu yılın en iyi uygulama ödülünü, etkinlik planlama uygulaması Partiful kazandı. Şık tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkan Partiful, özellikle "Party Genie" aracıyla davetiye oluşturmayı ve etkinlik planlamayı kolaylaştırıyor.

2024'ün en iyi oyunu ise fantastik RPG türündeki AFK Journey oldu. Etkileyici karakter kadrosu, ilgi çekici savaş sistemi, geniş dünyası ve çarpıcı sanat stiliyle AFK Journey, oyuncuların kalbini fethetmeyi başardı.

EN İYİ ÇOKLU CİHAZ UYGULAMASI VE OYUNU

En iyi çoklu cihaz uygulama ödülü, Max'e gitti. Max, devasa film, dizi ve orijinal içerik kütüphanesiyle dikkat çekiyor.

Kullanıcılar, Max'i TV, tablet veya Google'ın yerleşik olduğu bir arabada izlerken kaldıkları yerden devam edebiliyorlar.

En iyi çoklu cihaz oyunu ödülünün sahibi ise Clash of Clans oldu. On yılı aşkın süredir popülerliğini koruyan Clash of Clans, bu yıl PC'lere ve Chromebook'lara da gelerek erişimini genişletti.