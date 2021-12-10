Google Play'deki oyunlar Windows 11'e geliyor

Google, gelecek yıl Play Store'daki Android oyunların Windows 11'e geleceğini resmen duyurdu.

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz aylarda kullanıma sunmuştu. Birçok yeni özellikle gelen işletim sisteminin en önemli özelliklerinden biri de Android uygulama desteği.

Daha önce Windows 11'in Android uygulamalarına destek vereceği zaten biliniyordu, ancak şu an yayınlanan Windows 11 sürümünde böyle bir destek bulunmuyor.

PLAY STORE'DAKİ OYUNLAR WINDOWS 11'E GELİYOR

The Game Awards 2021 töreninde sahne alan Google, Google Play Oyunlar uygulamasıyla, Android oyunları Windows 11'e getireceğini resmen duyurdu.

Google her ne kadar bu özelliğin gelecek yıl hizmete sunulacağını söylese de net bir tarih vermedi.

Öte yandan Google, Play Store’daki oyunları Windows’a getirmek için Microsoft’la veya herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı. Şirket, bunu tamamen kendi geliştirdiği uygulamasıyla birlikte gerçekleştirecek.

Bunun dışında, haberimizin başında bahsettiğimiz Windows 11 için Android desteği Microsoft tarafından yürütülüyor. Şirket, şu anda Android desteğini Amazon App Store üzerinden Insider kullanıcılarına sunuyor.

WINDOWS 11 ANDROID DESTEĞİ NASIL AÇILIR

Windows 11'de Android uygulamalarını çalıştırmaya başlamak için cihazınızda Windows Insider programına katılmanız (Ayarlar > Windows Update > Windows Insider Programı) ve Beta kullanıcısı olmanız gerekiyor.

Ayrıca bilgisayarın Windows 11 build 22000.xxx veya sonraki bir sürümüne güncellenmesi ve BIOS/UEFI'de sanallaştırmanın etkinleştirilmesi şartı aranıyor.

Android özelliğini kullanabilmeniz için, son olarak ayarlardan bölgenizi ABD olarak seçmeniz ve uygulamaları indirmek için ABD merkezli bir Amazon hesabı açmanız gerekiyor.

Daha sonra Microsoft Store uygulamasına girerek Amazon AppStore'u indirip kurun ve buradan Android uygulamalarını indirin.