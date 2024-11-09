Google, Quick Share özelliğini iPhone'lara getirmeye hazırlanıyor

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Android kullanıcılarının yakından tanıdığı hızlı dosya paylaşım aracı Quick Share (Hızlı Paylaşım), yakında iPhone ve macOS cihazlarına da gelebilir.

Teknoloji analisti Mishaal Rahman'ın Google kodlarında yaptığı keşif, bu özelliğin iOS ve macOS platformlarına entegre edilmek üzere geliştirildiğini gösteriyor.

QUICK SHARE (HIZLI PAYLAŞIM) NEDİR

Quick Share, Android cihazlarda, Chromebook'larda ve Windows PC'lerde dosya paylaşımı için kullanılan kullanışlı bir araçtır.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kablosuz ağ veya Bluetooth bağlantısı olmadan hızlı ve kolay bir şekilde dosya paylaşabiliyorlar.

IOS VE MACOS DESTEĞİ NELER GETİRECEK

Quick Share'in iOS ve macOS platformlarına gelmesi, Android ve Apple cihazları arasında dosya paylaşımını kolaylaştıracak ve kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalara olan ihtiyacını azaltacak.

Bu özellik, özellikle farklı platformlarda cihaz kullanan kişiler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Google, Quick Share'i iOS ve macOS'a getirme planlarını henüz resmi olarak doğrulamadı. Ancak Rahman'ın keşfi, böyle bir entegrasyonun mümkün olduğunu gösteriyor.

Bu entegrasyonun önündeki en büyük zorluk, Apple'ın App Store politikaları ve gizlilik kuralları olabilir.

Google'ın Quick Share'i bağımsız bir uygulama olarak mı sunacağı yoksa Google Drive veya Chrome gibi mevcut uygulamalara mı entegre edeceği henüz bilinmiyor.

ONEPLUS, GOOGLE'DAN ÖNCE DAVRANDI

OnePlus, OxygenOS 15 güncellemesiyle birlikte iPhone ile Paylaş özelliğini sunarak benzer bir adımı daha önce atmıştı.

Bu özellik, OnePlus telefonlarından iPhone'lara dosya aktarımı yapılmasını sağlıyor. Ancak bu özellik, ayrı bir iOS uygulaması gerektirdiği için eleştirilmişti.