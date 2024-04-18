Google resmen açıkladı: İşten çıkarmalar yeniden başlıyor Google'ın, daha fazla çalışanı işten çıkarma ve bazı ekipleri yeniden yapılandırma kararı aldığı bildirildi.

AA & Ensonhaber

Geçtiğimiz yıllarda teknoloji dünyası işten çıkarmalarla sarsılmıştı. Google, Microsoft ve Meta gibi büyük şirketler binlerce çalışan ile yolları ayırma kararı almıştı.

ABD'li teknoloji devi Google'ın, daha fazla çalışanı işten çıkarma ve bazı ekipleri yeniden yapılandırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Bir Google sözcüsünün yaptığı açıklamada, şirketin önceliklerine ve önemli fırsatlara yatırım yapıldığına işaret edildi.

Google'ı bu fırsatlara göre en iyi şekilde konumlandırmak amacıyla, ekiplerden bazılarının daha verimli olmak ve kaynakları ayarlamak için büyük değişiklikler yaptığı anımsatıldı.

Bu sayede, bürokrasinin azaltıldığı ifade edilen açıklamada, çalışanlara şirket öncelikleri üzerinde çalışma fırsatı vermek için yapıların basitleştirildiği aktarıldı.

Kaç kişinin kovulacağı açıklanmadı

Açıklamada, işten çıkarmaların şirket çapında olmadığı ve etkilenen çalışanların şirket içi rollere başvurabileceği belirtildi.

Kaç çalışanın veya hangi ekiplerdeki personellerin işten çıkarmalardan etkilendiğine dair bilgi verilmedi.

Yeniden yapılanmaların normal iş akışının bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, etkilenen çalışanların küçük bir yüzdesinin Hindistan, Chicago, Atlanta ve Dublin'in aralarında olduğu uluslararası ve yerel olarak yatırım yapılan merkezlere kaydırılacağı aktarıldı.