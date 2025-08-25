Abone ol: Google News

Google Şifre Yöneticisi, Android uygulaması olarak yayınlandı

Google, Android kullanıcılarının şifre ve passkey bilgilerini daha kolay yönetebilmesi için, sistem ayarlarında gizli kalan mevcut şifre yöneticisini bağımsız bir uygulama haline getirdi.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 16:22
Google, Android kullanıcılarının şifrelerini ve diğer giriş bilgilerini yönetme deneyimini kökten değiştirecek bir hamle yaptı.

Uzun süredir sistem ayarlarında yer alan Google Şifre Yöneticisi, artık Play Store'da bağımsız bir uygulama olarak indirilmeye sunuldu.

ARTIK DAHA ERİŞİLEBİLİR VE GÜVENLİ

Yeni uygulama, mevcut şifre yönetim altyapısını daha sade bir Material 3 arayüzü ile tek dokunuşta ulaşılabilir kılıyor.

Kullanıcılar, şifrelerini daha düzenli bir şekilde görüntüleyebilirken, ayarlar üzerinden "cihaz içi uçtan uca şifreleme" özelliğini de etkinleştirebiliyor.

PLATFORMLAR ARASI KESİNTİSİZ SENKRONİZASYON

Uygulama, Chrome üzerinden kaydedilen şifreleri otomatik olarak senkronize etmeye devam ediyor.

Bu sayede kullanıcılar, hem mobil cihazlarında hem de bilgisayarlarında tüm şifrelerini tek bir yerden yönetme imkanına sahip oluyor.

