Google Stadia kan kaybetmeye devam ediyor

1 Şubat’ta oyun geliştirmek için kurulan Google Stadia ekibinden 150 kişi işten çıkartıldı.

Google'ın 2019 yılında resmi olarak tanıttığı Google Stadia, oyun bilgisayarlarının ve konsollarının tahtını sallamak için gelmişti.

Herhangi bir oyun bilgisayarına veya oyun konsoluna ihtiyacınız olmadan ve oyunları indirmenize gerek kalmadan, birçok oyunu oynayabileceğiniz bulut tabanlı oyun hizmeti, şu anda birçok ülkede kullanımda olmasına rağmen bekleneni veremedi.

Şu anda NVIDIA, Sony, Microsoft ve Nintendo gibi rakipleriyle mücadele eden, ancak henüz beklenen popülerliğe ulaşamayan Stadia'da yaprak dökümü devam ediyor.

150 KİŞİ EKİPTEN AYRILDI

Business Insider’da yer alan habere göre, 1 Şubat’ta oyun geliştirmek için kurulan ekipten 150 kişi işten çıkartıldı. Stadia’nın eski çalışanlarından biri ise yöneticilere tepki gösterdi.

Büyük çaplı video oyunlarının yapım süresi 3 ile 5 yıl arasında sürerken, Google çok daha iddialı bir şekilde Stadia projesine başlamıştı.

Ancak koronavirüs ile birlikte NVIDIA GeForce Now gibi diğer bulut oyun hizmetlerinin popüler hale gelmesi, Google'a ağır darbe vurdu ve Stadia istenen seviyeye bir türlü gelemedi.

Google ise, daha önce yaşadığı başarısızlıkların bir benzerini Stadia konusunda yaşamamak için çalışmalara hız verdi ve platforma 100'den fazla yeni oyun ekledi. Bakalım Google'ın çabaları, Stadia'yı ayakta tutmaya yetebilecek mi?