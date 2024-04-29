Google, tarihinde ilk kez 2 trilyon dolar piyasa değerini aştı Google, beklentilerin üstünde gelir açıklamasının ve temettü dağıtacağını duyurmasının ardından 2 trilyon dolar piyasa değerini aşmayı başardı.

ensonhaber.com

Google'ın ana şirketi Alphabet, şirket tarihinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı ve 2 trilyon dolar piyasa değerini geçti.

Google şu anda Nvidia, Apple ve Microsoft'un hemen ardından dünyanın dördüncü en değerli halka açık şirketi konumunda.

Kazanç ve temettü rekor getirdi

Google, perşembe günü bir rapor yayınlayarak arama motorunun başarısı sayesinde gelirlerin beklentileri aştığını duyurdu. Verilerde, şirketin toplam gelirinin 80,54 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Teknoloji devi, buna ek olarak yatırımcılarını sevindirdi ve tarihinde ilk kez temettü dağıtacağını duyurdu.

Buna ek olarak, şirket 70 milyar dolarlık hisse geri alımı da yapacağını açıkladı.

Söz konusu açıklamanın ardından uçuşa geçen Google hisseleri, şu anda 173 dolardan işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri ise 2.15 trilyon dolara kadar yükselmiş durumda.

Google CEO'su Sundar Pichai, Google'ın yapay zeka modeli Gemini aracılığıyla üretken yapay zeka hizmetleriyle donatılan Google Cloud'un başarısına da dikkat çekti.

Yatırımcılara seslenen Pichai, şu ifadeleri kullandı:

Cloud'da son 8 ayda 1.000'den fazla yeni ürün ve özelliği duyurduk. Google Cloud Next'te Bayer, Cintas, Mercedes gibi küresel markaların da aralarında bulunduğu 300'den fazla müşteri ve iş ortağı, Google Cloud ile elde ettikleri üretken yapay zeka başarılarından bahsetti.

Google yapay zekaya güveniyor

Google'ın çatı şirketi Alphabet, iş büyümesinin anahtarı olarak yapay zekaya güveniyor ve rekabet edebilmek için büyük harcamalar yapmaya hazır.

Bu ayın başlarında şirket, karmaşık yapay zeka modellerinin eğitimini kolaylaştırmak için Axion adlı kendi merkezi işlem birimini geliştireceğini duyurmuştu.