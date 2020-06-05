Google, telefonlara APK yüklemeyi imkansız hale getiriyor

Google, Android 11 ile birlikte android telefonlara dışarıdan APK şeklinde dosya yüklemeyi engellemeye çalışıyor.

Eğer bir android akıllı telefonunuz veya tabletiniz varsa, mutlaka APK dosyası tabirini duymuşsunuzdur.

Android Paket Kiti (APK), Android işletim sistemi tarafından mobil uygulamaların dağıtımı ve kurulumu için kullanılan paket dosyası biçimidir.

Nasıl ki Windows bilgisayarlara bir yazılım yüklemek için .exe uzantılı dosyalar kullanılıyorsa, android işletim sisteminde de .apk dosya uzantısı kullanılıyor.

Android kullanıcıları, yalnızca Google Play Store üzerinden değil, dışarıdan da APK dosyalarını yükleyebiliyor. Ancak bu durum Android 11 ile tarihe karışabilir.

ANDROID 11 DIŞARIDAN APK YÜKLEMENİZE İZİN VERMEYEBİLİR

Android 11 işletim sistemi üzerinde bazı çalışmalar yürüten geliştiriciler, dışarıdan APK dosyası yüklemenin pek de kolay olmadığını ortaya çıkardı.

Bildiğiniz gibi şu anki android sürümlerinde APK yüklemeye kalktığınızda, ayarlar kısmından "dış kaynaklardan uygulama yükleme" seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor ve bu şekilde uygulama yüklenebiliyor.

Ancak Android 11, dış kaynaklardan APK dosyası yüklemek istediğinizde yüklemeyi otomatik olarak durduruyor.

Geliştiriciler bu durumun bir hatadan kaynaklandığını düşünse de aslında durum hiç de öyle değil.

GOOGLE AÇIKLAMA YAPTI

Google'dan yapılan açıklamada, bu durumun bir hatadan kaynaklanmadığı aksine sistemin bir parçası olduğu belirtildi.

Geliştiricilere göre eğer farklı bir yöntem bulunmazsa, Android 11'e dışarıdan uygulama yüklemek oldukça zor olacak.

Google'ın bu hamlesiyle Google Play Store'u daha ön plana çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Eğer Google gerçekten de APK yüklemeye izin vermezse, Apple'ın iOS işletim sisteminde uyguladığı dışarıdan uygulama yükleme yasağını, android kullanıcılarına da getirmiş olacak.