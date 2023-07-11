Google, tıbbi yapay zeka sohbet robotunu test ediyor Google, tıbbi yapay zeka sohbet asistanını geliştiriyor. Şirket yapay zekayı ultrason teşhisi ve kanser tedavisi için kullanmak istiyor.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, geçtiğimiz aylarda yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olabilecek "Bard" isİmli teknolojisini görücüye çıkardı.

Şirket, şimdilerde bu teknolojiyi temel alan Med-PaLM 2 yapay zeka sohbet teknolojisini Mayo Clinic ve diğer hastanelerde test ediyor.

Med-PaLM 2'nin tıbbi lisanslama sınavlarından gelen sorular ve cevaplar ile birlikte tıbbi uzman gösterimi konusunda eğitildiği belirtildi.

Google, güncellenen modelin doktorlara daha sınırlı erişimi olan ülkelerde büyük değere sahip olabileceğine inanıyor.

Şirket, tıbbi yapay zeka sohbet teknolojisi geliştirmek için Epic adlı sağlık yazılımı şirketiyle iş birliği yapıyor.

Bu teknolojilerin hasta verileri üzerinde eğitilmediği ve hasta bilgilerinin gizli tutulduğu belirtiliyor.

Kanser tedavisi için de kullanılacak

Google ayrıca, mart ayında ortaya çıkardığı yapay zekasını ultrason teşhisi ve kanser tedavisi için kullanmaya çalışıyor.