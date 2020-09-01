Google, Türkiye’de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5 kesinti yapacak

Google, Türkiye’de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5 kesinti yapacak

Google, 1 Kasım itibarıyla Türkiye’de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5’lik kesinti yapmaya başlayacağını duyurdu.

Türkiye’de 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğiyle, reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere yüzde 7,5’lik hizmet vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Google ise bu kararın ardından bugün yeni bir açıklama yayınlayarak, ülkemizdeki reklamlardan ek yüzde 5'lik bir kesinti yapacağını duyurdu.

GOOGLE, 1 KASIM'DAN İTİBAREN YÜZDE 5 KESİNTİ YAPACAK

Google tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Google, 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere Birleşik Krallık, Türkiye ve Avusturya'da yayınlanan reklamlar için yeni ücretler almaya başlayacaktır.

Türkiye'de yayınlanan reklamlar için faturanıza veya ekstrenize yüzde 5 Yasal İşletim Maliyeti eklenecektir.

Yasal İşletim Maliyetleri, Türkiye'de yasal düzenlemelere uymanın getirdiği maliyet ve karmaşıklığın önemli ölçüde artması nedeniyle eklenmektedir."

Yeni uygulama, Türkiye’nin yanı sıra Avusturya ve Birleşik Krallık’ta geçerli olacak. Türkiye ve Avusturya’da yüzde 5 olacak olan kesinti, Birleşik Krallık’ta ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

Google Play Store ve YouTube Premium üzerinden yapılan harcamalardan ayrıca bir kesinti yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

