Google ve ChatGPT endişeli: Çin merkezli yapay zeka DeepSeek zirveye yerleşti

Haber Merkezi

Çinli teknoloji girişimi DeepSeek, geliştirdiği düşük maliyetli ve açık kaynaklı yapay zeka modeliyle ABD'li teknoloji devlerini zorluyor.

ABD medyası ve yapay zeka forumlarında DeepSeek'in ABD'nin çip kısıtlamalarını nasıl aştığı ve rekabetçi yapay zeka modelleri nasıl geliştirdiği tartışılıyor.

"ABD HAKİMİYETİNE TEHDİT"

Nature dergisi, DeepSeek'in DeepSeek-R1 adlı büyük dil modelinin kimya, matematik ve kodlamada OpenAI'nin o1 modeliyle aynı seviyede performans gösterdiğini yazdı.

CNBC, DeepSeek'in ABD'nin yapay zeka hakimiyetine nasıl bir tehdit oluşturduğunu sorgulayan bir rapor yayınladı.

New York Times ise DeepSeek'in daha ucuz ve daha az güçlü çiplerle nasıl rekabetçi bir sohbet robotu geliştirdiğini yazdı.

"YAPAY ZEKA İÇİN GELİŞTİRME KURALLARINI YENİDEN TANIMLIYOR"

Nanjing Üniversitesi'nden Li Baiyang, DeepSeek'in ABD'nin yapay zeka teknolojisindeki hakimiyetine meydan okuduğunu ve ABD'nin çip kısıtlamalarının etkisiz olduğunu kanıtladığını söyledi.

SenseTime'dan Tian Feng, DeepSeek'in düşük maliyetlerle etkileyici sonuçlar elde ettiğini ve açık kaynaklı yaklaşımının yapay zeka geliştirme kurallarını yeniden tanımlayabileceğini belirtti.

META, BASKI ALTINDA

The Decoder ve Teamblind tarafından yayınlanan raporlar, Meta'nın DeepSeek'in başarısı karşısında baskı hissettiğini ve mühendislerinin DeepSeek'i analiz ederek benzer teknolojiler geliştirmeye çalıştığını ortaya koydu.

ÇİN VE ABD ARASINDAKİ REKABET

DeepSeek'in başarısı, Çin ve ABD arasındaki yapay zeka rekabetini daha da kızıştırdı. ABD, yapay zeka alanında Çin'e karşı katı önlemler almış olsa da DeepSeek, bu kısıtlamaların etkisiz olabileceğini gösterdi.

Li Baiyang, Çin ve ABD'nin yapay zeka sektöründe rekabet etmesine rağmen yapay zeka yönetimi gibi konularda iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

BORSALARDA ŞOK ETKİSİ

DeepSeek adlı Çinli yapay zeka girişimi, geliştirdiği düşük maliyetli ve yüksek performanslı yapay zeka modeliyle ABD borsalarında şok etkisi yarattı.

OpenAI, Google ve Meta gibi ABD'li teknoloji devlerinin yapay zeka modellerine kıyasla çok daha düşük bir maliyetle üretilen DeepSeek-R1, piyasalarda endişeye neden oldu.

DeepSeek-R1'in beklenmedik başarısı, ABD teknoloji hisselerinde sert düşüşlere yol açtı. Nvidia hisseleri yüzde 12, Meta ve Alphabet hisseleri ise yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Diğer teknoloji devleri de düşüşlerden etkilendi.

PİYASALARDA ENDİŞE

DeepSeek'in başarısı, ABD'nin Çin'e uyguladığı yüksek güçlü yapay zeka çiplerinin ihracat kısıtlamalarına rağmen gelmesi nedeniyle daha da şaşırtıcı bulundu. Yatırımcılar, ABD'li şirketlerin yapay zeka alanındaki liderliğinin tehdit altında olduğu endişesine kapıldı.