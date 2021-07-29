Google ve Facebook, ofisteki çalışanlarına aşı olmayı zorunlu kıldı

Google ve Facebook, aşı oranlarının düşük olduğu eyaletlerde vaka sayılarının artması nedeniyle çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele etmek için aşı çalışmaları devam ederken, hala milyonlarca insan aşı yaptırmadı.

ABD'nin birçok eyaletinde Delta varyantı bağlantılı vakalarda artış yaşanırken, aşı oranlarının düşük olduğu eyaletlerde vakaların büyük ölçüde yükselmesi şirketleri de harekete geçirdi.

ÇALIŞANLARA AŞI ZORUNLULUĞU

Google, Facebook ve Lyft gibi teknoloji şirketleri, ofise dönen çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurdu.

Google CEO'su Sundar Pichai yaptığı açıklamada, "Kampüslerimizde çalışmaya gelen herkesin aşılanması gerekecek. Bu politikayı önümüzdeki haftalarda ABD'de kullanıma sunacağız ve önümüzdeki aylarda diğer bölgelere de uygulayacağız." dedi.

Pichai ayrıca, Google'ın tüm ofisleri için evden çalışma politikasını küresel olarak 18 Ekim'e kadar uzattığını duyurdu. Şirket, daha önce ofislerini eylül ortasında çalışanlar için yeniden açmayı planlamıştı.







FACEBOOK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Google'ın açıklamalarının yayınlanmasından birkaç saat sonra Facebook da benzer bir duyuru yaptı.

Facebook'un Halktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Lori Goler, "Ofislerimiz yeniden açıldığında, ABD kampüslerimizden herhangi birinde çalışmaya gelen herkesin aşı olmasını isteyeceğiz. Bu politikayı nasıl uygulayacağımız yerel koşullara ve yönetmeliklere bağlı olacak.

Tıbbi veya başka nedenlerle aşı olamayanlar için bir sürecimiz olacak ve durum geliştikçe diğer bölgelerdeki yaklaşımımızı değerlendireceğiz. Ofise dönüş planlarımızda herkesin sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak için uzmanlarla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.