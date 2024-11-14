Google yakında Haritalar'daki konum geçmişlerini silecek

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Google, Aralık 2023'te Google Haritalar'daki Zaman Çizelgesi konum geçmişi özelliğinde değişikliğe gideceğini duyurmuştu.

Bu değişiklikle birlikte, Google Haritalar'ın bulutta yıllarca sakladığı konum geçmişi artık cihazda kaydedilecek.

ÜÇ AYDAN ESKİ VERİLER SİLİNECEK

Kullanıcılar, aksi yönde bir tercihte bulunmadıkları takdirde üç aydan eski Google Haritalar Zaman Çizelgesi verilerinin silineceği konusunda Google'dan e-postalar alıyor.

Bazı kullanıcılara kararlarını vermeleri için 19 Kasım, bazılarına ise 1 Aralık son tarihi veriliyor.

E-postada konum geçmişini saklamak için bir bağlantı yer alıyor, ancak bazı kullanıcılar bu seçeneği seçmelerine rağmen Zaman Çizelgesi verilerinin silindiğini bildiriyor.

Android Authority'nin haberine göre, bazı kullanıcılar değişikliklerin 19 Kasım'dan itibaren gerçekleşeceğini belirten bir e-posta aldı.

Daha önce, bu değişiklik için son tarihin 1 Aralık olacağı bildirilmişti. Ancak, farklı kullanıcılara farklı tarihlerin verildiği anlaşılıyor.

VERİLERİNİZİ KAYDEDİN

Son tarihten önce işlem yapılmazsa, Google'ın son 90 günlük Zaman Çizelgesi verilerini son tarih geçtikten sonra kullanılan ilk oturum açılmış cihaza aktarmaya çalışacağı belirtiliyor.

90 günden eski veriler ise silinecek. Yeni konum geçmişi, son tarihten sonra mevcut cihaza kaydedilecek.

Zaman Çizelgesi verilerini kaybetmemek için Google Takeout kullanarak verileri dışa aktarmak mümkün. Bunun için takeout.google.com adresine gidip "Konum Geçmişi (Zaman Çizelgesi)" dışındaki her şeyin işaretini kaldırmak gerekiyor. Ardından "Sonraki adım" ve "Dışa aktarma oluştur" seçenekleri izlenmeli.